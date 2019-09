Matteo Renzi è inaffidabile : L'alleanza con M5S è un azzardo per lo stop a Salvini

Il leader di Italia Vivaintervistato su diverse Tv ha spiegato: "L'alleanza con M5S è un incredibile azzardo ma sarebbe stato peggio essere in campagna elettorale contro Salvini". E su Romano Prodi che ha fatto una battuta, associandoallo yogurt, ha risposto con una battuta sullo stesso tono: "Prodi è l' ultimo a poter parlare di cibo e politica, lo chiamano er Mortadella...". "Salvini non è un pericolo per la democrazia,ma per l'economia".

E assicura: "La scadenza del Governo è nel 2023, Italia Viva non stacca la spina". Intanto l'ultimo sondaggio di Fabrizio Masia per Agorà è molto chiaro: "Matteo Renzi è inaffidabile". E a reputarlo poco corretto è proprio il 73% dei pentastellati, anche gli elettori leghisti pensano che Italia Viva non sosterrà il nuovo governo. La domanda del direttore era : "La maggioranza di governo adesso potrà contare anche sul sostegno di Italia Viva, Renzi sarà un alleato?"