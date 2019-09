Avevo congelato gli ovuli, ma... Ramona Badescu diventa mamma a 50 anni

Nata da una famiglia benestante in Romania,vive in Italia dal 1990 e viene ricordata dai telespettatori soprattutto per aver partecipato alla seconda edizione del reality show, condotta da Barbara d'Urso. L'attrice, politica e showgirl dalle curve esplosive riesce da tempo a tenersi a distanza dai riflettori del mondo dello showbiz, tant'è vero che la sua gravidanza è passata inosservata, almeno fino al momento in cuinon l'ha paparazzata con tanto di pancione in bella vista.

All'uscita da uno studio medico, infatti, la Badescu è stata beccata dai paparazzi, presumibilmente dopo un controllo medico di routine. L'attrice è apparsa con le forme da futura mamma e secondo le ultime indiscrezioni sul conto del suo primo nascituro, la showgirl sarebbe in attesa di un maschietto, concepito con un avvocato. Nelle foto di Diva e donna, Ramona Badescu appare serena mentre porta in braccio il suo cagnolino bianco, lo stesso che viene ritratto nell'ultima foto postata su Instagram, che l'attrice ha condiviso sul suo profilo personale lo scorso luglio.

In un'intervista concessa a Ok Magazine, Ramona Badescu ha parlato della sua gravidanza, un sogno che è riuscita a coronare all'età di 50 anni: "Ho sempre desiderato avere un figlio, ma è importante farlo con la persona giusta. Non avrei mai accettato l’idea di concepirlo con un uomo dal quale non fossi stata attratta e amata". La showgirl dalle origini rumene e naturalizzata italiana non ha nascosto di aver congelato i propri ovuli in passato per poter ricorrere, nel caso in cui ne avesse avuto bisogno, alla pratica della fecondazione assistita: "Anche se ho 50 anni come età anagrafica, per l’età biologica ne ho circa 32, come dimostrano le analisi. Questo perché non ho mai avuto eccessi e ho condotto una vita sana".

L'ex protagonista de La Fattoria ha fatto sapere di essersi recata presso un ginecologo lo scorso gennaio, con l'intento di ricorrere alla fecondazione assistita, e proprio in occasione della visita ginecologica in questione l'attrice ha scoperto di essere già in attesa del suo futuro primogenito: "Quando sono andata per iniziare la procedura, il mio ginecologo mi ha guardato con un grande sorriso e mi ha detto che ero già incinta di due settimane".