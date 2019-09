Mafia, Stidda era pronta ad una nuova guerra : blitz a Nord e a Sud, 110 arresti

Ilestendeva il suo controllo anche in altre regioni, tra cui. Le indagini che hanno portato alla maxi operazione odierna contro la nuova Stidda, e a 110 arresti, hanno fatto luce anche sulladell'organizzazione. Il braccio violento del clan, con 500 uomini armati, secondo gli investigatori era in grado di scatenare "l'ennesima guerra di mafia". A Gela sono finiti in manette capi, gregari e sodali che gestivano un enormee si erano infiltrati nell'economia legale con imprese di comodo, estorsioni e spedizioni punitive.

Maxi-operazione antimafia di polizia e guardia di finanza con oltre 100 arresti in diverse regioni. Nel mirino una cosca di matrice stiddara con base a Brescia, "che ha pesantemente inquinato diversi settori economici attraverso la commercializzazione di crediti d'imposta fittizi per decine di milioni". Previsti sequestri per 35 milioni di euro. La Stidda, sterminata dalla Cosa nostra di Riina, è dunque rinata in versione "giacca e cravatta": i boss sono diventati manager nei settori alimentare e dell'intermediazione finanziaria.