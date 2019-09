E' bellissima! Eleonora Pedron, la sua Ines Angelica compie 10 anni

Negli ultimi tempi nome di Eleonora Pedron ricorre spesso sulle pagine del gossip. La bella ex Miss Italia ha infatti da poco ritrovato l’amore e ufficializzato la relazione con l’attore Fabio Troiano. ll rumor già circolava, ma quella che è stata definita la coppia dell’estate 2019 ha scelto il red carpet della Mostra del Cinema di Venezia per mostrarsi per la prima volta al pubblico.

Lì, davanti a centinaia di fotografi, Eleonora Pedron e Fabio Troiano si sono lasciati immortalare mano per la mano, complici e sorridenti e anche mentre si scambiano un tenero bacio. E così, dopo tanti gossip, Eleonora, 37 anni, e Fabio, 44, che pare si siano frequentati in segreto per un lungo periodo fino alla paparazzata durante una vacanza, sono ufficialmente una coppia e anche se sui social network ancora non si sbilanciano, sul tappeto rosso di Venezia 76 hanno dato prova di un grandissimo feeling.

Su Instagram, tuttavia, come detto non c’è ancora traccia di questo amore. Forse Eleonora vuole continuare a viverlo per quanto possibile per sé. Ciò nonostante, la ex reginetta di bellezza è attivissima sul social e condivide costantemente con i suoi fan immagini del suo privato. Selfie e scatti bollenti in solitaria soprattutto, ma a volte mostra anche i suoi gioielli. Ovvero i figli avuti dall’ex, Max Biaggi.

L’amore con Max Biaggi è durato ben 11 anni e nel 2009 è stato coronato dalla nascita di Ines Angelica e l’anno successivo, nel 2010, da quella di Leon Alexander. Il 22 settembre è stato il compleanno della primogenita. Ines Angelica ha spento 10 candeline e si sta facendo una signorina. E mamma Eleonora, come ha fatto in passato, ha voluto pubblicare una sua foto recente e una tenera dedica di auguri.

“22 Settembre 2019, Ines dell’Anima Mia! Dieci Anni!”, ha scritto Eleonora Pedron sotto allo scatto in primo piano della sua bambina, che è sdraiata sul letto e sorride. Pioggia di auguri immediata, anche da parte di tanti volti noti come Elisabetta Gregoraci, Romina Mondello e Melita Toniolo. Ines “è sempre più bella”, scrivono in tanti. E ancora: “Tale madre, tale figlia” e “Bella come la sua mamma”. Per molti, infatti, nonostante i colori siano quelli del papà, Ines somiglia moltissimo a Eleonora.