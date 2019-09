Zoom obbligatorio! Elisabetta Canalis davvero sexy su Instagram

Elisabetta non riesce a stare lontana dalle provocazioni. L’ex velina di Striscia la Notizia ha condiviso sul suo account Instagram, seguito da milioni di follower, uno scatto davvero sensuale. In pratica la madre di Skyler Eva si è mostrata in intimo e canottiera. Anche in questa occasione è impossibile non notare il fascino della 41enne. La bella Elisabetta Canalis, nonostante non sia proprio più giovanissima, sfoggia ancora un fisico di una ventenne.

A quanto pare lo scopo dell’attrice sarda è stato raggiunto... il pubblico ha apprezzato molto la foto pubblicata in bianco e nero e dove la diretta interessata accavalla le gambe mostrando più del dovuto. Per l’ex collega di Maddalena Corvaglia sono giunti tanti likes e commenti positivi. Eccone uno che accomuna tutti: “Sei un vero schianto!... Zoom obbligatorio!”.

Ma la provocazione di Elisabetta Canalis non è terminata qui, Infatti qualche giorno fa ha postato un altro scatto bollente mentre era impegnata a trascorrere una giornata di relax con una sua cara amica. La Canalis indossa un cappello di paglia e un costume intero bianco che dà risalto alle sue curve.