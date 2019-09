A 1anno e mezzo ingerisce hashish e cocaina : finisce in Rianimazione

Solo per un caso è stata evitata la tragedia, anche se restano ancora da chiarire i contorni di una vicenda che ha come vittima un bimbo di un anno e mezzo. Unè stato ricoverato in Rianimazione adopo avere ingerito. Per ore i genitori sono rimasti dietro la porta del reparto in attesa di notizie. Il piccolo, dopo 24 ore, è migliorato ed è stato portato in Pediatria. Il padre ha raccontato agli agenti che il figlio stava giocando fuori casa e avrebbe trovato lo. Una versione che non ha convinto gli investigatori. La polizia ha segnalato la vicenda al tribunale dei Minori.