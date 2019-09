Tumori, per la prima volta in calo i nuovi casi

Dai dati una buona notizia, scendono le neoplasie del colon-retto, dello stomaco, del fegato e della prostata e, solo negli uomini, i carcinomi del polmone... e si allunga l'aspettativa di vita. lo dice il report dell'Aiom “”, presentato oggi al. Per la prima volta, i casi diin Italia calano : sono 371mila quelli stimati nel 2019, 2 mila diagnosi in meno rispetto al 2018. L'anno scorso le nuove diagnosi erano state 4000 più del 2017. L'inversione di tendenza è segnalata dall'Aiom, Associazione Italiana di Oncologia medica, nel rapporto sul 2019. Diminuisce anche la mortalità "", piega la presidente Gori.

Le diagnosi di cancro al polmone continuano, invece, ad aumentare fra le donne (+2,2% annuo), per la preoccupante diffusione dell’abitudine al fumo di sigaretta fra le italiane. In crescita anche il tumore della mammella e, in entrambi i generi, quelli del pancreas, della tiroide e i melanomi (soprattutto al Sud).