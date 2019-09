Milano : uccide la compagna e si accoltella al cuore

Il fatto è avvenuto questa mattina all'alba a Pozzo D'Adda. Indagano i carabinieri, l'ipotesi è quella di. La ragazza sarebbe morta per soffocamento anche se non presentava segni di violenza. Ancora un, questa volta nel Milanese, dove una 26enne è stata uccisa dal. L'uomo ha poi tentato il sucidio conficcandosi un coltello nel petto, nella casa in cui i due abitavano a Pozzo d' Adda, nel Milanese. E' stata l'ex moglie dell'uomo a dare l'allarme ai carabinieri, dopo la telefonata in cui l'ex marito confessava il. La ragazza, stando a quanto rivelato dagli investigatori, sarebbe morta presumibilmente per soffocamento.