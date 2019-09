Il lato b delle Henger fa impazzire! Il buongiorno di Eva infiamma

Eva Henger e la figlia Mercedesz fanno girare la testa. Sono due bellissime donne, tra mamma e figlia è impossibile scegliere chi sia la più bella e sexy. Mamma Eva è celebre per il suo passato luci rosse... la figlia è sotto i riflettori dopo la partecipazione al Grande Fratello vip. A guardare i loro profili è davvero impossibile non rimanere estasiati... scatti super sexy, pose provocanti e curve da capogiro sempre il mostra. La 28enne ha probabilmente fatto ricorso a qualche ritocchino ma il risultato è davvero strepitoso. La mamma 46enne è tutta naturale e sicuramente è ancora il sogno proibito di migliaia di italiani. Insieme hanno oltre un milione di follower ed è facile capire il perché. Nell'ultimo scatto Eva Henger da il buongiorno ai suoi fan, per lei l'estate non è ancora finita e si mostra in bikini di spalle, il perizoma mette in risalto il lato B perfetto che fa letteralmente impazzire tutti.