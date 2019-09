Potrebbe farle male! Eva Henger ha paura di Lucas Peracchi

Eva Henger - dopo il caso della droga, che ha messo in cattiva luce Francesco Monte, ora si sta scagliando contro Lucas Peracchi. Quest’ultimo, ex tronista di Uomini e Donne, è legato alla figlia Mercedesz Henger da anni. Attraverso una Instagram Story si è lamentata del fatto che non sente la figlia da due mesi per colpa sua. Gli ha lanciato delle accuse molto pesanti, in quanto ha detto che non può dire la verità perché teme una sua reazione. Non sarebbe la prima volta se ne avesse una spropositata. Non ha più contatti con la figlia e ciò l’ha fatta cadere nello sconforto.

La Henger ha paura di Lucas perché potrebbe far del male a Mercedesz. I due fidanzati hanno avuto una forte discussione qualche giorno fa al punto tale da lasciarsi. Subito dopo sono tornati a vivere sotto lo stesso tetto. In un video l’ex tronista per l’ennesima volta ha offeso la suocera, dunque la diretta interessata è intervenuta.

Non solo ha puntato il dito contro lui, ma anche contro la figlia perché non frena la sua estrema maleducazione. Come se non bastasse ha cambiato numero senza dirlo alla madre, la quale è considerata la causa delle loro discordie. Tuttavia non ha intenzione di portare avanti le sue lamentele per timore che lui possa prendersela con Mercedesz.

Molti utenti social non vedono di buon occhio il ragazzo, dunque la sostengono senza esitazione. Ai tempi del programma di Maria De Filippi, per esempio, prese tutti in giro con il suo accordo segreto con la corteggiatrice Giulia Carnevali. Da quando ha intrapreso la storia d’amore con Lucas, Mercedesz è cambiata. Eva è dispiaciuta del suo allontanamento. Non c’è più la complicità di un tempo e, secondo il suo parere, è costretta dal fidanzato a comportarsi in un determinato modo. Non risponde neanche ai messaggi. Probabilmente sta optando per il silenzio perché è stufa di sentire le critiche materne sulla sua relazione.