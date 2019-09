Italia all' Onu sarà plastic free : sì di 77 Paesi a ridurre emissioni

La Rappresentanza dell'Italia presso le Nazioni unite a New York è diventata uno spazio "". L'annuncio in occasione del, l'ha fatto il premier Conte: "La Rappresentanza italiana all'Onu a New York è tra le prime a bandire la plastica monouso. Sono orgoglioso di annunciarlo nel giorno in cui i leader del mondo, con l'Italia in prima fila, si sono riuniti al Palazzo di Vetro per rilanciare le ambizioni globali sul clima."

"77 Paesi, molti nel mondo industrializzato, si sono impegnati a ridurre le emissioni nette di carbonio entro il 2050. Settanta Paesi hanno annunciato che aumenteranno i loro contributi nazionali determinati entro il 2020". Così il segretario generale Onu, Guterres, in chiusura del summit sul clima. "Oltre 100 leader del settore privato si sono impegnati ad accelerare il loro passaggio alla green economy", ha aggiunto Guterrez."Oggi in questa sala il mondo ha visto chiare ambizioni e iniziative concrete", ha concluso.

Tra gli altri impegni, Guterres ha citato l'International Development Finance Club, che ha annunciato la mobilitazione di mille miliardi di dollari in finanziamenti per l'energia pulita entro il 2025 in 20 paesi meno sviluppati. E ancora "130 banche, un terzo del settore bancario globale, hanno aderito ad allineare le proprie attività agli obiettivi dell'accordo di Parigi e agli obiettivi di sviluppo sostenibile".