Vergognati non hai cuore... Stefano De Martino criticato prima di Stasera Tutto e Possibile

Su Rai Due torna Stasera Tutto è Possibile. Al timone della trasmissione il ballerino napoletano Stefano De Martino che nelle ultime ore è finito nel calderone delle polemiche.Il tutto è legato alle dichiarazioni che la sua ex fidanzata Emma ha fatto la scorsa settimana. Stefano De Martino non ha proferito alcuna parola in pubblico e nemmeno un post su Instagram dopo che Emma Marrone ha annunciato di doversi prendere una pausa per combattere la sua malattia. A quanto pare ci sarebbe stata una ricaduta del tumore, male che aveva colpito la cantante salentina sia dieci anni fa e poi dopo la vittoria a Sanremo.

Per questa ragione, l’ex fidanzato della cantante -che da poco ha festeggiato il compleanno della moglie Belen Rodriguez e il loro sesto anniversario di matrimonio- è stato attaccato pesantemente sui vari social network. In pratica in molti gli hanno rimproverato di essere rimasto in silenzio sulla vicenda. Su Instagram, Facebook e Twitter, il popolo del web ha scritto al danzatore partenopeo di vergognarsi per non aver speso nemmeno una parola per una persona che è stata importante nella sua vita. Arriverà la replica da parte del diretto interessato?