Oltre 1200 gli esami effettuati a Pariana dal Gruppo di specialisti nella giornata regionale di prevenzione del rischio cardio-vascolare,

Centodieci le persone e oltre, diverse le patologieriscontrate ed inviate per ulteriori accertamenti : questo il “bilancio” dellagiornata regionale di prevenzione del rischio cardio-vascolare, malattiemetaboliche e renali: “i” che, come annunciato, si è tenuta a Pariana nell’ex scuolaelementare (Via dei Colli 155) oggi sede dell’Associazione Arleaaorganizzata dall’Istituto di Pubblica Assistenza “Croce Bianca” dipresieduto da Nino Mignani.

Nutrito il gruppo di volontari della “CroceBianca” coordinati da Giulia Galloni . Si sono sottoposti ad esami e testanche l’onorevole Cosimo Ferri e l’avvocato Giacomo Bugliani presidentedella Prima Commissione Regionale che era in rappresentanza della stessaRegione. Questi gli specialisti e tecnici presenti coordinati dalla Cav. Dott.Maria Laura Valcelli Direttore sanitario e responsabile scientifico dellaGiornata che ha visto anche la presenza come osservatori di due medicispecialisti nella terapia del dolore ed auricoloterapia giunti da Lamporecchio:dott. Massimo Verdiani e Giampiero Pasqualini: Prof. Dott. Ferruccio Bonino– Epatologo di fama europea per gli studi sui virus epatici maggiori: “B” e “C”;Prof. Dott. Ottavio Giampietro = Diabetologo - Università di Pisa; Dott. ChiaraGiampietro Internista; dott. Giovanni Orlandi neurologo referente Rete IctusRegione Toscana – Pisa; Dott. Arianna Ciardiello – Nutrizionista ; infermieridell’ Ordine delle professioni infermieristiche di Massa-Carrara (O.P.I.) con intesta la loro presidente Dott. Morena Fruzzetti ; Dott. Ing. Francesco Faita –Phd ricercatore Cnr; Dott. Alessandro Simonini - Farmacista; Dott. AchilleCapulsini - Cardiologo ; dott. Ezio Szoreneyi, internista, nefrologo,tossicologo; Dott.Mariangela Poggi – Psicologa ; Comm. Dott.Leonardo VinciNicodemi – Oculista; tre cardiologi della Fondazione “Monasterio”; Dott. GiovanniPesenti Barili: Ortopedico; Dott. Elisabetta Mercadante – Ottico; Dott.AlessandraLandini – Ago Puntura terapia del dolore; Dott. Desiderio Antonioli- fisiatra;Dott.Lorenzo Bertellotti – ecografista di grande fama; Fabio Angeloni –Audiometrista; Dott. Giorgio Borri medico di Medicina Generale, il Dott.Michele Antonioli Fisioterapista. Francesco Mandorli volontario con il gruppodegli specialisti .

La “Croce Bianca” dal canto suo aveva predisposto unambulanza di tipo “A” per eventuali emergenze con equipaggio ad hoc.Inutile dire che soddisfatto è stato il presidente “Nino MignanI9: “io con i mieidipendenti e volontari abbiamo lavorato sodo in queste settimane perraggiungere un simile risultato. Un grazie anche ad Arleea, Aassociazione diapicoltori esperti (impegnata nel mantenimento e ripristino dell'ape autoctona2delle Alpi Apuane, in quanto protagonista e importante sostenitrice di tuttol'ecosistema locale) ed a Daniele Terzoni. Non ci fermeremo qui: abbiamo giàin programma iniziative per venire sempre di più incontro balla collettivitàcome abbiamo fatti stamani anche grazie all’ausilio volontari di questogruppo di specialisti”.

La “Giornata”, come dicevamo ha “registrato” moltepersone (erano state coinvolte tutte le frazioni montana a nord di San CarloTerme) giunta dalla città capoluogo ed alcuni anche dalla Lunigiana. Diversicoloro che sono “arrivati” all’”accettazione” dopo le 11 termine ultimo peracquisire il bigliettino per le prestazioni e rinviati ad altra analoga iniziativa.L’evento oltre al patrocinio di Anpas Nazionale e Regionale ha avuto anchequello del 118, della Regione ha anche quello di Asl, Provincia, Comune diMontignoso, Fondazione “Monasterio”, Fimmg Massa-Carrara,Federdiabetici Regione Lazio, Coni Regione Toscana, Csi Massa-Carrara, AilMassa-Carrara, Ordine delle professioni infermieristiche di Massa-Carrara(O.P.I.) e di altri Enti e Società Scientifiche oltre a quello del Rotary ClubRiviera Apuana Centenario e si è tenuto in collaborazione con il 118 apuanoa tutti questi il grazie degli organizzatori. Un grazie anche alla Diagnosticamedica trade Srl, Coris Medica; Best Medical; Fonteviva; Anspi San CarloPariana; Centro Sportivo Csi Massa; Ottica Mercadante ed a chi ha datouna….mano! per l’ottima riuscita della Giornata.