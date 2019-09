Pesa 225 chili! I medici la fanno partorire dopo un delicato intervento

Nessuno credeva che quellapotesse andare a buon fine, erano troppe le complicazioni sopraggiunte nelle ultime settimane di gestazione, ma il parto c’è stato ed è nata una splendida bambina. All’ospedale di Salerno San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona unadi 225 chili è stata ricoverata d’urgenza quando mancava ancora un po’ di tempo al compimento del nono mese di gravidanza.La futura mamma, obesa, aveva unoe una gestosi. La 35enne è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico che le ha permesso di partorire alla 34esima settimana di gestazione. L’operazione dello staff medico è stata decisiva e ha salvato la vita alla donna e alla“Ringrazio gli operatori sanitari dell'di Salerno – ha dichiarato la neo mamma – hanno strappato alla morte me e mia figlia. Io e mio marito Angelo, saremo loro sempre riconoscenti per aver ricevuto in dono la nostra Antonia Maria Rosaria”. Dopo l’intervento la donna ha perso ben 60 chili e adesso continuerà a seguire unache la farà ulteriormente scendere di peso.