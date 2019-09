Grazie per quella foto di me***a! Ambra Angiolini sbotta in diretta a Vieni da me

Su Rai Uno è andato in onda l’ultimo appuntamento settimanale di, il contenitore televisivo condotto da. Durante la messa in onda è accaduto qualcosa di insolito che ha coinvolto la padrona di casa. E’intervenuta telefonicamentefacendosi scappare una parolaccia in diretta. Ambra Angiolini si trova in Slovenia per questioni di lavoro. L’ex compagna di Francesco Renga sta girando una nuova fiction tv. Quindi in un momento di riposo, la donna era accomodata in divano guardandodi Caterina Balivo.

In quel momento ospite del programma della prima rete Rai era Laura Freddi, con cui ha lavorato per anni prima a Non è la Rai. Per questa ragione la compagna dell’ex allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha deciso di telefonare in diretta facendo una bellissima sorpresa ad entrambe le donne. “Pronto? Io sono io, voi?”, ha detto Ambra Angiolini. “Ma è un’imitatrice?”, hanno chiesto in coro sia Laura Freddi che la padrona di casa Caterina Balivo. Dopo qualche istante di titubanza, le due donne hanno capito che era davvero la nota attrice.

A quel punto quest’ultima le ha informate in questa maniera: “Io sono in Slovenia per girare una serie televisiva e mi state facendo compagnia perché sono a riposo e mi state facendo compagnia. Vi guardo sempre, la Balivo lo sa, entra Laura Freddi e mi sono messa serena a guardarvi. Tra l’altro, grazie per quella foto di me... che avete scelto“... Ma non è finito qui il botta e risposta tra le due: Evidentemente era gratis, ha replicato la conduttrice napoletana.