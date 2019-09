Albania, nuova scossa di magnitudo 4.9 : Italia pronta ad aiutare

Unaè stata avvertita inpoco dopo le 24. L'epicentro è stato nel mare Adriatico, a due km a sud est di Durazzo. Il sisma, sentito chiaramente anche a, ha sorpreso i membri del governo mentre erano in diretta tv per riferire il bilancio dei danni del terremoto di ieri. Un centinaio le lievi scosse registrate tra il pomeriggio e la mezzanotte. Il premier Rama ha comunicato di aver ricevuto da Conte la disponibilità di aiuti italiani.

L'Italia si è detta disposta ad aiutare l'Albania, colpita ieri pomeriggio da un forte terremoto: lo ha fatto sapere il premier albanese Edi Rama nel corso di una straordinaria seduta del governo convocata per fare il punto della situazione. Rama ha reso noto di essere stato chiamato al telefono dal premier italiano Giuseppe Conte "il quale mi ha offerto il sostegno dell'Italia per fare fronte alle conseguenze del scisma". Sarebbero un centinaio le persone ferite a causa del sisma e molti i danni a edifici. Nel pomeriggio di ieri una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.8 ha fatto tremare l'Albania. L'epicentro a Durazzo, a circa 40 chilometri a ovest della capitale Tirana. Il sisma è stato avvertito anche in Montenegro e a Corfù. Fino a tarda serata si sono susseguite almeno 100 lievi scosse di assestamento.