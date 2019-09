Lato b stratosferico! Aida Yespica e la foto in costume che ha fatto impazzire i social

Aida Yespica è al centro dei media per una foto che ha infiammato i social. La showgirl ha infatti condiviso uno scatto sul suo profilo Instagram che conta oltre 880.000 follower che ogni giorni seguono la sua vita tra servizi fotografici, famiglia, impegni lavorativi e viaggi.

La foto postata vede Aida Yespica durante un momento di relax in cui la modella appare sdraiata su un materassino all’interno di una piscina, ma ciò che ha colpito i fan della showgirl è la sua forma fisica perfetta, com’è possibile intuire dal sensuale costume rosso indossato. In poco tempo lo scatto ha ottenuto oltre 30.000 like e più di 300 commenti... tutti concentrati sul lato b stratosferico della modella!