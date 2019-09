Amici Celebrities... ecco chi sono i due eliminati della prima puntata

Alle 21:20 su Canale 5 prende il via la prima stagione di Amici Celebrities. Stando alle anticipazioni e siccome il talent show è registrato, i primi due eliminati sono Martin Castrogiovanni che ha perso contro Filippo Bisciglia. E successivamente Chiara Giordano che non è riuscito a vincere a gara contro Emanuele Filiberto. Nelle ultime ore la padrona di casa Maria De Filippi ha di nuovo cambiato il regolamento, quindi per il momento non sappiamo con precisione cosa è accaduta durante la serata. L’unica cosa certa che si sono svolte due manche.

In poche parole Amici Clebrities si è aperto con una gara che ha decretato un primo eliminato, e successivamente un’altra sfida che decreta un secondo concorrente a rischio. Il regolamento di questa prima edizione da la possibilità ai due concorrenti scelti per l’eliminazione di non accettare il verdetto e di scontrarsi i colleghi che credono siano meno bravi di loro. Per questa ragione il concorrente di Temptation Island Filippo Bisciglia è riuscito a salvarsi.

L’ex gieffino stava per lasciare il reality show ma ha approfittato della possibilità concessa dal regolamento per sfidare il co-conduttore di Tu si que vales Martin Castrogiovanni che purtroppo non è riuscito a batterlo. Stando agli spoiler diffusi in rete dal portale Il Vicolo delle News, la squadra Blu ha vinto la prima gara che ha visto andare al ballottaggio Filippo, Pamela e Massimiliano.

Quindi la Camassa è stata salvata e a finire in il match sono stati i restanti due, tra i quali ha vinto Massimiliano. Per quanto riguarda la seconda gara, invece, a rischio sono finiti Chiara, Raniero e Laura. Quest’ultima è riuscita a salvarsi, e Chiara ha perso contro Monaco di Lapio. Mentre nessuna sfida tra la Giordano e Martin, infatti la De Filippi ha sottolineato che ogni appuntamento ne usciranno due e non uno come la versione classica di Amici. Come giurati in studio erano presenti: Platinette che ha lasciato Italia Sì, Ornella Vanoni e Giuliano Peparini si è aggiunto solo per stasera Giuseppe Zeno.