Serie A, anticipo Udinese Brescia 0-1

Nel quarto turno diil Brescia passa per 1-0 alla Dacia Arena di Udine. Colpo delin casa dell'nell'anticipo delle 15 del sabato. Al 'Friuli' le "rondinelle" passano 1-0, portando a 6 i punti in classifica,dopo la vittoria sul Cagliari all'esordio. Terzo ko di fila per i friulani. Brivido in avvio per un errore del difensore bianconero De Maio, ma Musso rimedia su. Poi niente sussulti. Nella ripresa, il Var fa rimangiare a Valeri un rigore per l'Udinese. Passa il Brescia con una conclusione di Romulo,deviata dallo sfortunato De Maio alle spalle di Musso (57').