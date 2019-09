Passerella hot per Jennifer Lopez! Il sexy decolté incanta la Milano Fashion Week

Peril tempo è come se si fosse fermato. A 50 anni, l’iconica artista latina, resta ancora una fra le dive più amate di sempre. Cantante,, attrice, influencer e produttrice: la vita ha regalato solo successi per la mitica J. Lo. E per festeggiare una decade di grandi soddisfazioni personali, il 20 settembre, la celebre artista, è volata a Milano per sfilare sulle passerelle dellaDurante la presentazione della nuova collezione, la Lopez ha fatto a sorpresa la sua apparizione in passerella, sfilando con un abito che aveva indossato già nel 2000. All’epoca aveva fatto scalpore quella scollatura hot che metteva in mostra ildurante i Grammy Awards, ora Jennifer Lopez riproduce quello stesso look, e il risultato lascia senza fiato. Nonostante l’artista ha da poco compiuto 50 anni, conserva ancora un fisico e una bellezza che sembra non subire gli effetti del tempo. L’abito, un jungle dress che lascia ben poco all’immaginazione, ha stupito tutti. Ancora una volta.Jennifer Lopez ha sfilato con disinvoltura, senza paura, senza timidezza, mettendo in mostra la giunonica bellezza di una donna che non ha paura dei segni del tempo. Una camminata che, il pubblico e i suoi stessi fan, difficilmente potranno dimenticare. Di rito l’abbraccio con, amica e confidente della Lopez da tempi immemori. Intanto l’attrice è pronta a tornare sul grande schermo con. Successo negli Stati Uniti, la pellicola arriva qui in Italia dal 7 Novembre