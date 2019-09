Basta punturine, sembri la donna gatto... Antonella Clerici attaccata degli haters

Antonella Clerici è stata ospite e Verissimo di Silvia Toffanin per raccontarsi e sfogare tutta la delusione ricevuta nelle ultime settimane da parte della Rai.. Quest’ultimo, prima di vincere la 18esima edizione di, ha partecipato a, il condotto dalla madre di Maelle. Per quale motivo i due erano di nuovo insieme? Per caso l’artista lombarda sarà una delle ospiti di Amici Celebrities che prenderà il via da sabato 21 settembre 2019 in prime time su Canale 5?

Migliaia di likes e numerosi commenti da parte dei follower. Anche il trionfatore di Amici 18 ha ringraziato la conduttrice del pensiero ma a rovinare il tutto ci hanno pensato dei leoni da tastiera. In pratica quest’ultimi hanno criticato l’aspetto della Clerici accusandola di aver ricorso più volte a delle punturine di botox per stirarsi il viso. Addirittura è stata paragonata ad un gatto a forza di ricorrere a queste tecniche estetiche... Antò basta punturine al viso ti stai trasformando nella donna gatto.È un consiglio.