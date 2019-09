Scandalo Mister Italia 2019 : due vincitori per lo stesso concorso e la stessa edizione

Vi immaginate di ritrovarvi due Miss Italia 2019 oppure due Mister Italia 2019? Pura follia direbbe qualcuno. Semplice pagliacciata direbbe qualcun altro. Bene, la cosa non è poi così irreale dato che quest'anno con grande stupore e sorpresa abbiamo due ragazzi che hanno vinto lo stesso titolo di un concorso nazionale di bellezza maschile, Mister Italia 2019. Sono Giulio Schifi e Rudy El Kholti. Una vera e propria notizia shock davvero incredibile!

"Sembrerà strano - si legge sul sito iGossip.it - ma quest’anno Mister Italia si è sdoppiato o meglio ancora è stato “clonato”. Due ragazzi hanno vinto praticamente lo stesso titolo a distanza di pochi giorni. Assurdo! Roba da matti! [...] A questo punto come direbbe Gigi Marzullo: la domanda sporge spontanea? Chi tra Rudy El Kholti e Giulio Schifi è il vero vincitore di Mister Italia 2019?".

In molti si domandano sui social: ma com'è possibile? Quale dei due concorsi non è valido? E ancora: chi ha copiato e clonato il titolo di Mister Italia? D'altronde prendere in giro la stampa, il pubblico e soprattutto i concorrenti che hanno partecipato a questi concorsi di bellezza maschile è davvero ignobile!