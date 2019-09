Un attacco psicotico! 14enne accoltella il suo professore e poi si ferisce da solo

Un tentato omicidio in una scuola media in. È successo a, nella zona est della città brasiliana. Un ragazzo di soli 14 anni ha sorpreso il suo professore in corridoio e ha iniziato ad accoltellarlo ripetutamente. Dopo l'aggressione, il minore è tornato in classe e - dopo aver spiegato ai suoi compagni quello che aveva appena fatto - ha inizio a ferirsi con le sue stesse mani.Secondo quanto riportato dai quotidiani locali, il- trasferito all'ospedale statale di Vila Alpina - è condizioni gravi ma stabili e probabilmente dovrà sottoporsi presto a un intervento chirurgico. Intanto la polizia che sta indagando sul caso fa sapere che il ragazzo avrebbe agito in seguito a "", ovvero un disturbo mentale transitorio.Diverse fonti dell'istituto hanno infatti riferito che il giovane non aveva mai avuto problemi con i compagni o con i propri professori prima di allora. In queste ore è emerso anche un altro dettaglio raccapricciante: dopo essere arrivato a scuola, il 14enne ha scritto un messaggio choc alla madre, dicendole che non si sarebbero mai più rivisti. L'istituto ha per ora sospeso le attività e sta fornendo assistenza psicologica agli studenti presenti durante l'accaduto.