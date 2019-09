Mi ha detto putt... Eva! La Henger insultata da Mercedesz e Lucas

In casa Henger si sta consumando una vera e propria diatriba familiare. Da quando Mercedesz ha trovato l’amore insieme all’ex tronista di Uomini e Donne Lucas Peracchi, per le due donne non c’è stata più pace. Da quanto emerso sul web in queste ore, infatti, pare che Eva Henger sia stata pesantemente insultata dal fidanzato di sua figlia Lucas e da Mercedesz stessa. Le parole adoperate sono state davvero molto offensive. Considerando che il tutto è avvenuto pubblicamente, l’ex attrice di film per adulti ha deciso di intervenire su instagram Stories per raccontare tutta la verità e cosa è costretta a subire da diversi mesi.

Il rapporto tra la Henger e il genero non è certamente tra i più idilliaci e in questa situazione pare sia stata coinvolta anche Mercedesz. In questi giorni, infatti, Lucas e la sua fidanzata si sono resi protagonisti di un video davvero molto offensivo nei confronti di Eva. Nella clip in questione, i due ragazzi sono in auto, Peracchi è alla guida e, ad un certo punto, esordisce dicendo: “Non ho messo la cintura putt… Eva“.

Questa espressione che, apparentemente, potrebbe sembrare solo un’espressione particolarmente colorita, cela in realtà una velenosa frecciatina. Con tali parole, infatti, Eva Henger si è sentita pesantemente insultata da Lucas e, di conseguenza, anche da sua figlia Mercedesz. Il fatto che la ragazza non abbia richiamato il suo fidanzato per essersi espresso in questo modo, infatti, l’ha resa completamente complice.

Nel corso del suo sfogo su Instagram, Eva si è scagliata duramente contro i due ragazzi, portando alla luce questioni molto private e intime. Eva ha definito il rapporto tra sua figlia e il suo compagno come una relazione malata e morbosa, nella quale la giovane non può minimamente dissentire dalle azioni del compagno. Ogni volta che la ragazza prova ad esprimere un parere contrastante a quello del suo fidanzato, partono discussioni e guerre senza precedenti. Eva Henger ha detto che da mesi viene insultata da Lucas e da Mercedesz senza un motivo apparente. Il ragazzo pare abbia plagiato così tanto sua figlia al punto che le due, adesso, non si sentono da mesi.