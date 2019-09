Sembri Lamù! Il mini-dress tigrato Belen Rodriguez fa impazzire i fan

Nel giorno del suo compleanno,ha deciso di fare un regalo ai suoi fan condividendo uno scatto ad alto tasso tasso di sensualità. Oggicompleanno, il primo dopo tanti tanti anni da trascorrere insieme a suo marito, che suoi social le ha dedicato un post dolcissimo.Nello scatto pubblicato sul suo profilo, che ha ampiamente superato i 130mila like con migliaia di commenti, Belen Rodriguez posa seducente su un'elegante poltrona indossando unche le lascia scoperte ampie porzioni di gambe. Con la testa reclinata e l'aria assorta, Belen indossa un paio di cuffie gioiello molto chic che arricchiscono ulteriormente lo scatto.

“Mi hai ricordato lamu' un cartone animato sei bellissima”, “Tesoro assomigli alla mitica Lamu’ favolosa”, “Lamù in carne e ossa”

Immancabili i commenti di apprezzamento per lo scatto, che a differenza di altre foto di Belen ha scatenato l'ironia dei messaggi. Sono numerosi i follower che hanno notato la straordinaria somiglianza tra la showgirl argentina e, personaggio dei manga giapponesi molto amato. Effettivamente, la texture dell'abito indossato da Belen ricorda molto da vicino quella della “sexy ragazza dallo spazio” e gli accostamenti tra le due si sprecano nei messaggi lasciati dai fan., e così via. L'abito tigrato di Belen ha fatto correre la fantasia dei suoi follower, che non l'hanno accostata solo a Lamù. Sono stati diversi quelli ai quali il suo abito ha ricordato quello delle donne primitive e quelli che hanno visto una somiglianza tra la showgirl argentina e la protagonista di un noto spot di biscotti ambientato nella jungla. Ovviamente, oltre a questi messaggi divertenti ci sono quelli in cui si apprezza la bellezza di Belen ma anche quelli in cui si, accusata soprattutto di posare sempre nella stessa posizione.