Si è accorta dove ha i pantaloni? Il look di Ilary Blasi scatena il web

La prima puntata diè stata seguitissima dal pubblico da casa, ma l’attenzione di alcuni spettatori e, in particolar modo del web, si è concentrata sulscelto daUn total black abbastanza sportivo per la conduttrice, che ha abbinato un body a pantaloni comodi e ampi. Ma la scelta di abbassare un po' troppo i pantaloni e lasciare una parte dinon è passata inosservata: un dettaglio dell’outfit di Ilary Blasi che non ha convinto alcuni utenti della rete che hanno postato su Twitter una serie di commenti al vetriolo sull’abbigliamento scelto dalla moglie di Francesco Totti. “Qualcuno che fa il sarto mi sa spiegare come si areggano i pantaloni di Ilary Blasi???”, si legge sui social, “Dite a Ilary Blasi che per la prova costume è arrivata tardi”, “Ilary Blasi ridicola. Truzza nel vestire e nel parlare”, “Un giorno Ilary Blasi andrà in Tv vestita bene... ma non è questo il giorno”, “Ma Ilary Blasi si è accorta dove aveva i pantaloni, adesso li ha tirati su infatti”,hanno aggiunto altri utenti di Twitter.

La scelta del look, dunque, pare non essere stata azzeccata per alcuni internauti che hanno paragonato la conduttrice alla “classica Barbie che piace agli italiani”. Si sa, però, che la Blasi è una donna che amae sperimentare e, già nell’ultima conduzione del Grande Fratello Vip, aveva lasciato spesso a bocca aperta i telespettatori osando con le. Per la conduzione degli Eurogames, Ilary ha preferito qualcosa di più consono al programma prettamente sportivo e di intrattenimento sfoggiando un outfit comodo nonostante la prima serata. Se a molti non è piaciuta per il look, tanti altri, però, l’hanno considerata perfetta per la conduzione di questo programma.