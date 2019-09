Michelle Hunziker taglia i capelli, look giovane e sbarazzino

Ogni tanto a tutti viene voglia di cambiare look, ma a Michelle Hunziker è venuto dopo ben 25 anni il desiderio di modificare il suo taglio di capelli. Certo non è stata una cosa facile e semplice da affrontare, lei che smania per i capelli lunghi e che per tutto questo tempo li ha portati pressappoco allo stesso modo.

La conduttrice ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram in cui ha comunicato ai suoi fan di essere pronta e di aver deciso di dare un taglio. Ma a cosa? Di certo non alla lunghezza della sua splendida e bionda chioma, che sfoggia con orgoglio in tv, però ha fatto sapere di aver voglia di cambiare.

Durante il percorso che da casa l’ha portata al salone del suo hair stylist Michelle Hunziker però ha avuto dei dubbi e da una parte aveva deciso di tagliare i capelli, dall’altra però non aveva il coraggio. Poi però ha optato per la frangia, ma prima di decidere ha voluto un consiglio, così ha chiamato la figlia Aurora e la mamma Ineke.