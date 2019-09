Spari a Washington : Almeno un morto e cinque feriti gravi

Il conflitto a fuoco in una zona residenziale della città, non distante dalla Casa Bianca. E'di un morto e cinque feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta a, nella parte nordoccidentale di Washington Dc, non lontano della Casa Bianca. Lo ha reso noto la polizia. La televisione, affiliata della, mostra immagini di ingenti forze di polizia tra la 14esima strada e Columbia Road.

La zona è stata interamente isolata ma la polizia non ha diramato nessuna allerta. La sparatoria si è conclusa, e non è ancora chiaro se l'autore della sparatoria sia stato arrestato o ucciso. Due dei 5 feriti sono gravi. La sorte del killer per ora non è nota ma secondo quanto scrive Reuters non rappresenta più una minaccia. Il dipartimento di polizia di Washington, che in un primo momento aveva detto di stare in guardia per una Nissan berlina di colore chiaro "occupata da due uomini con fucili d'assalto AK" ha poi fatto rientrare l'allarme.