Valentina Fradegrada mostra tutto! La fashion blogger fa impazzire la rete

La giovane fashion blogger è stata fidanzata col cantante Fred De Palma,ha iniziato letteralmente a spopolare sul web fino a raggiungere 2 milione di followers... e con gli scatti che posta è abbastanza facile capire il perchè. Il suo corpo statuario e le sue forme abbondanti la fanno da padrone in un profilo che sprizza sensualità da tutte le parti. Lei non amam molto vestirsi e il decoltè prosperoso ed il lato B perfetto sono i suoi punti di forza. Il web impazzisce e il pubblico che la segue, prettamente maschile, non fa che riempirla di complimenti.