Wanda Nara Bomba sexy su Instagram! Ma senza trucco la moglie di Icardi è irriconoscibile

Siamo abituati a vederla sempre impeccabile. Le sue foto, pubblicate su un profiloche conta più di 5 milioni e mezzo di follower, riscuotono sempre un successo incredibile. Ma com’è la signora Icardi senza trucco?un pò di tempo fa è stata paparazzataper le strade di Caracas. La 33enne appare molto diversa da come siamo abituati a vederla, nonostante questo però, risulta essere sempre bella.

La bellissima argentina Wanda Nara continua a far parlare di sè per i suoi scatti decisamente audaci pubblicati sul suo profilo privato Instagram. La 33enne delizia i suoi follower con delle immagini che lasciano ben poco all’immaginazione. Scatti che, come prevedibile, portano a casa boom di like e di commenti.