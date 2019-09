Simona Ventura irriconoscibile! Ingrassata e senza trucco

Qualche giorno fa Simona Ventura è tornata sul piccolo schermo con un nuovo programma sportivo. Stiamo parlando de La Domenica Ventura in onda su Rai Due dalle 12 alle 13. Nonostante la curiosità dei telespettatori, il format è stato un vero e proprio flop, il suo programma sportivo in onda su Rai Due, La Domenica Ventura, ha fatto il 4% di share, con soli 462.000 telespettatori.

E se dal punto di vista professionale non va proprio bene, in quello sentimentale va alla grande. SuperSimo, infatti, recentemente ha dichiarato di voler convolare a nozze con il compagno Giovanni Terzi. “Con lui sarà per sempre”, ha confidato la conduttrice torinese.

Ma prima di rientrare a Milano per la sua nuova avventura sul piccolo schermo, Simona Ventura si è concessa un ultimo tuffo al mare. Ovviamente al suo fianco era presente il suo futuro sposo Giovanni Terzi, giornalista, con cui ormai fa coppia fissa da un paio d’anni. In quell’occasione la professionista e la sua dolce metà è stata fotografata dai paparazzi del magazine di gossip Nuovo.

La donna appare un po’ appesantita, come è possibile vedere dagli scatti in questione. Ma nonostante i suoi 54 anni, SuperSimo è ancora molto sensuale, anche con qualche chilo in eccesso. In pratica la madre di Nicolò Bettarini si presenta con capello corto, occhiali a specchio e bikini color oro che mette in evidenza le sue forme morbide.