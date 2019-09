Antonella Clerici bollente! il bikini è striminzito e esce tutto fuori

Sabato scorso a Verissimo, Antonella Clerici si è emozionata davanti alla collega Silvia Toffanin. In pratica l’ex conduttrice de La prova del cuoco è rimasta molto delusa della decisione dei vertici di Viale Mazzini di averla fatta fuori dalle trasmissioni che conduceva negli anni passati. Dopo una serie di trattative, la madre di Maelle si è dovuta accontentare dello Zecchino D’Oro e di Telethon 2019.

Il suo contratto le scadrà a giugno del 2020 e dopo quella data la professionista deciderà se rimanere in Rai oppure cercare un’altra strada. “Ho pensato molto e ho deciso ancora di credere ad una lunga storia d’amore che dura da 33 anni con la Rai“, ha scritto di recente la compagna di Vittorio Garrone sul suo account Instagram.

Da qualche ora, però, sul web stanno circolando su alcuni vecchi scatti di Antonella Clerici in costume, per la precisione in bikini. Le foto in questione sono state condivise da alcune fanpage dedicate all’ex conduttrice de La prova del cuoco e precedentemente dal magazine di gossip Gente. Nelle immagini mostrano la madre di Maelle in costume nero nel pieno del suo splendore.

Un fisico asciutto e forme sinuose. La parte superiore del bikini, però, è talmente striminzito che non riesce a contenere il décolleté prosperoso dell’artista lombarda.