Che meraviglia! Il lato b di Elisabetta Gregoraci è monumentale

Perl’estate non finisce mai. La bellissima ex moglie dista trascorrendo ancora qualche giorno al mare offrendo scatti mozzafiato ai suoi fan. Nello scatto si vede Elisabetta seduta sulla barca con il. Il suo fondo schiena cattura completamente l’attenzione di tutti. Poi il suo smagliate sorriso rende ancora più accattivante tutta la foto.Ilha scatenato la fervida immaginazione dei fan. La sua ineguagliabile bellezza non passa di certo inosservato. Un follower le ha scritto: «Fisico pazzesco! Complimenti» e un altro ha immediatamente aggiunto: «Mamma mia quanto sei bella! Buona giornata. P.S. potrei venire lì da te subito». Un seguace un po’ monello ha fatto una richiesta un po’ particolare: «Ma quando mi porti a fare un giro in barca?» Infine, un fan le ha scritto: «Sei da togliere il fiato».

Dopo la fine del matrimonio con Briatore, Elisabetta Gregoraci ha vissuto un periodo di alti e bassi. Molti i flirt che le sono stati attribuiti ma per ora nessun legame è stato ufficializzato. Elisabetta Gregoraci si gode la sua libertà.