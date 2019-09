Jennifer Aniston fu costretta a dimagrire 13 chili per recitare in Friends

ha tagliato il traguardo dei 50 anni ed è sempre in splendida forma. Eppure c’è stato un periodo della sua vita in cui quel viso radioso da eterna ragazzina non bastava, anzi. Nel libro “”, scritto dal giornalista Saul Austerlitz, emerge che l’attrice, due matrimoni e tanti successi alle spalle tra cinema e televisione, fu costretta dal suo agente a perdere benper ottenere la parte che le ha donato la popolarità, quella di Rachel Green nella celebre serie Friends di David Crane e Marta Kauffman.– scrive Austerlitz nel suo libro –”. Il “ricatto” era semplice: “”. Come riportato dal magazine People, all’epoca la Aniston non era proprio grassa, ma le sue forme erano spesso e volentieri il motivo per cui non riusciva ad ottenere tantissimi ruoli.

