Avevo solo 2 anni : Muore bimbo lasciato per ore in auto

Oltre 5 ore nella vettura sotto il sole invece di lasciarlo all'asilo. E' rimastodopo che il padre, ora indagato per omicidio colposo, si è dimenticato di accompagnarlo. Un bambino di due anni è morto adopo essere stato per oltre 5 ore nell'auto del padre che si era dimenticato di lasciarlo all'asilo. L'uomo, 43 anni, è un. L'allarme è scattato dopo che la, andata a riprendere il figlio, non lo ha trovato. Ha allora chiamato il marito, che è corso nell'auto dove il piccolo è stato trovato ormai senza vita. Sulla tragedia sono in corso indagini della polizia.

La tragedia si sarebbe potuta evitare ma la norma che impone in Italia l'uso di seggiolini salva-bebè non è ancora operativa perché manca il regolamento attuativo. Sull'onda di episodi simili a quella di oggi il Parlamento ha votato un anno fa l'obbligo di usare un sistema di allarme per i piccoli che rischiano di essere dimenticati in auto al caldo. Ma l'iter, che prevede anche il parere del Consiglio di Stato, non si è ancora concluso.