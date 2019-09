Nancy Brilli: Sono single ma il sex non manca mai!

Intervistata dalparla della suae rivela: "Sonoma ilnon manca mai". Nonostante siano passati due anni dalla fine della sua ultimacon il chirurgo plastico, Nancy Brilli non si èalla vita da single e afferma di sentire ladi una relazione: "Di un compagno vero, nel senso di qualcuno che condivide, l’ho sempre sentita". Questo lungo periodo da single, infatti, è una novità per l'attrice che sul suo passato ammette: "Non sono mai stata nella mia vita da sola. Sono sempre passata da una storia all’altra".Ma se trovare un "compagno vero" è arduo, più facile è, invece, "trovare un uomo". E infatti, a proposito del sex, Nancy confessa: "Quello non manca mai, di uomini ce n’è! ". "Però è vero che adesso non ne sento un’pazzesca", puntualizza la Brilli.L'attrice, infatti, al momento sembra più concentrata su altro: "Che mio figlio, all’università a Londra, sia ben sistemato; un bel progetto di lavoro e ce l’ho". "Tutto questo serviva al mio, così ora pensiamo anche alla storia d’amore (benché non abbia candidati sottomano)", confessa l'attrice.In realtà ici sarebbero: "Quello che mi secca è che molti di loro sono già in coppia. [...] Ma cosa vanno cercando, mi chiedo?". Nonostante questi comportamenti "irregolari", Nancy Brilli non ha perso la fiducia nell'amore: "Continua a piacermi l’amore romantico". "Ma sono meno convinta che sia facile trovare qualcuno che faccia squadra", aggiunge con un pizzico di cinico realismo.