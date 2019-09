Il Sindaco Bibbiano querela anche Luigi Di Maio

, attualmente sospeso e ai domiciliari va all'attacco edal contenuto ritenuto offensivo nei suoi confronti. Tra questi anche uno dell'allora vicepremier. Il sindaco Pd di, sospeso e attualmente ai domiciliari nell'ambito dell'inchiesta sugli affidi della procura di Reggio Emilia, ha presentato una querela segnalando 147 fra post e mail dal contenuto ritenuto offensivo o minatorio nei suoi confronti.

La notizia della querela, riportata dalla Gazzetta di Reggio, trova conferme in ambienti giudiziari.. Tra i denunciati c'è anche Luigi Di Maio, che all'epoca scrisse su Facebook : "Col Pd non voglio avere niente a che fare. Col partito che fa parte dello scandalo di Bibbiano, con i bimbi tolti ai genitori" né "con il sindaco del Pd che è coinvolto in tutto questo".