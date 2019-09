Fuori di se** alla sfilata! Chiara Ferragni tradita dal mini abito

L'influencer Chiara Ferragni non poteva di certo mancare alle sfilate dellae per l' occasione la sorella Valentina ha sfoggiato un nuovo colore di capelli... si è presentata con lama non è riuscita a rubare la scena alla più famosa Chiara che si è anche resa protagonista di un. Valentina ha scelto un completo pantalone gessato, la moglie di Fedez ha indossato un, scollatissimo e molto arioso sul davanti. Neanche a farlo apposta le balze l’hanno subito ‘tradita’, come scriveche pubblica le!. la Ferragni non è nuova a questi siparietti e sono in molti a pensare che l'influencer studi tutto a tavoli per creare più risonanza attorno a quello che fa.

Inutile dire che l’arrivo dellegiornalisti e fotografi sono impazziti e vista l'attenzione non si sono certo lasciati sfuggire il momento in cui il vestitinodella bella Chiara. Questo è solo il primo di una lunga serie di appuntamenti, quindi è probabile che assisteremo ad altridel genere, anche se sembra che Chiara non se ne sia nemmeno accorta e ha continuato per la sua strada, a sorridere e a tirare baci.