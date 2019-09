Un “esercito di cardiologi” e di specialisti anche per la prevenzione ictus alla Giornata regionale di Pariana

Un “esercito” dicompreso un interventista di emodinamicadella’Ospedale del Cuore la meglio nota O.P.A, della Fondazione“Monasterio” di Massa coordinati dal dottor Sergio Berti direttore della UnitàOperativa complessa di Cardiologia Diagnostica ed Interventisticadell’e della medesima unità operativa dell’Areadella Ricerca di San Cataldo di Pisa della Fondazione C.N.R.” Monasterio”sarà presente sabato prossimo 21 settembre alla giornata di prevenzione:“Ritorna in montagna la prevenzione a Km. Zero!! e gli specialisti incontranonon in modo episodico la popolazione e fanno visite e screening gratuiti”.Questi gli specialisti: Dottoressa: Andreina Lagostino; dottori: AugustoEsposito e Koni Endrin. L’emodinamista è il dottor Giuseppe Trianni.

Si vannoad aggiungere ai molti altri (specialisti) che hanno dato la loro disponibilità.Tra questi anche il Dott. Giovanni Orlandi dell’Università di Pisa eResponsabile Clinico Rete Ictus Regione Toscana Area Vasta Nord-Ovest, unavera e propria “autorità” in materia.L’”esercito” ci fanno sapere è stato deciso perché l’evento si tiene in zonacollinare-montana ed in occasione delle Giornate alcune volte sono statitrovati pazienti con infarto in atto da qui l’importanza di avere una “squadra”sul posto oltre alla possibilità di avere un emodinamista “allertato”.

La “CroceBianca” dal canto suo ha già predisposto – come fa rilevare il presidente NinoMignani un ambulanza di tipo “A” con equipaggio. L’evento si terrà dalle 9alle 14 a Pariana nell’ex scuola elementare (Via dei Colli 155) oggi sededell’Associazione Arleaa ed è organizzata dall’Istituto di Pubblica Assistenza“Croce Bianca” di Massa. La “Giornata” che vede coinvolte tutte le frazionimontani a nord di San Carlo Terme, oltre al patrocinio di Anpas Nazionale eRegionale ha anche quello della Regione ha anche quello di Asl, Provincia,Comune di Montignoso, Fondazione “Monasterio”, Fimmg Massa-Carrara,Federdiabetici Regione Lazio, Coni Regione Toscana, Csi Massa-Carrara, AilMassa-Carrara, Ordine delle professioni infermieristiche di Massa-Carrara(O.P.I.) e di altri Enti e Società Scientifiche oltre a quello del Rotary ClubRiviera Apuana Centenario e si tiene in collaborazione con il 118 apuano .

Questi gli specialisti e tecnici presenti:il Prof. Dott. Ferruccio Bonino –Epatologo di fama europea per gli studi sui virus epatici maggiori: “B” e “C”; ilProf. Dott. Ottavio Giampietro = Diabetologo - Università di Pisa; il dott.Giovanni Orlandi neurologo referente Rete Ictus Regione Toscana – Pisa; laDott. Arianna Ciardiello – Nutrizionista ; infermieri dell’ Ordine delleprofessioni infermieristiche di Massa-Carrara (O.P.I.) con in testa la loropresidente Dott. Morena Fruzzetti ; il Dott. Ing. Faita – Phd ricercatore Cnr; il2Dott. Alessandro Simonini - Farmacista; il Dott. Achille Capulsini -Cardiologo ; il dott. Ezio Szoreneyi, internista, nefrologo, tossicologo; laDott.Mariangela Poggi – Psicologa ; il Dott.Leonardo Vinci Nicodemi – Oculista; trecardiologi della Fondazione “Monasterio”; il Dott.Achille Capulsini – Cardiologo; ildr Giovanni Pesenti Barili: Ortopedico; la Dott. Elisabetta Mercadante – Ottico;Dott.Alessandra Landini – Ago Puntura terapia del dolore; il dott. DesiderioAntonioli- fisiatra; Dott.Lorenzo Bertellotti – ecografista di grande fama;Prof. Dott.Ottavio Giampietro – Diabetologo Università di Pisa; Prof. Dott .FerdinandoFranzoni – Internista – cardiologia- Università di Pisa;Fabio Angeloni –Audiometrista il Dott. Giorgio Borri medico di Medicina Generale, il Dott.Michele Antonioli Fisioterapista; la cav. Dott. Maria Laura Valcelli Direttoresanitario e responsabile dell’evento, oltre al presidente dell’Istituto NinoMignani ed ad un nutrito gruppo di volontari, Daniele Terzoni perl’Associazione Arleea.

Queste le visite e test che saranno effettuate: consultoneurologico, diabetologico, ortopedico e prevenzione grosse articolazioni;internistico, nefrologico, tossicologico; nutrizionale, oculistico e testvisivo,fisiatrico con fisioterapista, ago puntura, test udito; doppler carotidi,ecg, visita epatologica e valutazione: glicemia, pressione arteriosa, peso,altezza, circonferenza. Non occorre prenotazione ma i “bigliettini” peraccedere alle prestazioni saranno consegnati fino alle ore 11. Tra glispecialisti, come dicevamo ci sarà anche ilDott. Giovanni Orlandi dell’Università di Pisa e Responsabile Clinico Rete IctusRegione Toscana Area Vasta Nord-Ovest, una vera e propria “autorità” in materia.

“L’ictus - dice il dottor Orlandi - è una catastrofe sociale che colpisce ogni anno inToscana circa 10mila persone: di queste ne uccide circa 2 mila e ne rende disabilicirca 4 mila sconvolgendo all’improvviso e per il resto della loro vita sia i malati chele loro famiglie. Oltre al dramma psicologico ci sono costi altissimi: circa 280 milionidi euro ogni anno in Toscana oltre ai costi per la disabilità permanente, per lamaggior parte a carico delle famiglie, stimati in circa 30mila euro all’anno per ognipersona disabile. La Toscana nel corso degli ultimi anni ha profuso un notevolesforzo organizzativo rivolto a costruire una rete di servizi per l’ictus che integri lafase dell’emergenza territoriale con la fase acuta ospedaliera e poi questa con la fasepostacuta riabilitativa fino al ritorno a casa del paziente. Questo percorso necessita dicompetenze multiprofessionali e multidisciplinari che devono interagire in modosinergico e con la continuità assistenziale necessaria a garantire in modo tempestivoed efficace tutti i supporti di tipo sanitario e sociale funzionali ai bisogni dei singolipazienti.

Tuttavia un’ indagine coordinata dal CENSIS e da ALIC e Toscana hamostrato che solo circa la metà della popolazione sa cos’è l’ictus e solo una parte diquesta conosce i principali fattori di rischio e i sintomi con cui si manifesta e sonoancora pochi quelli che sanno che l’ictus si può curare efficacemente nelle prime oredall’esordio dei sintomi con trattamenti di rivascolarizzazione (trombolisi etrombectomia) e con il ricovero in aree di degenza con competenze neurologiche emultiprofessionali specifiche (Stroke Unit e Stroke Area) che rappresentano gliinterventi che negli anni recenti hanno cambiato la storia dell’ictus ischemico. L’ictus3si può prevenire con un corretto stile di vita e si può curare imparando a riconoscernesubito i sintomi principali (perdita di forza in una metà del corpo, deviazione dellabocca, difficoltà a parlare) che hanno la caratteristica di presentarsi sempreall’improvviso.

Bisogna chiamare subito il 118. Infatti solo così si può esseretrasportati rapidamente nella struttura ospedaliera in grado di offrire nelle prime oreil trattamento di elezione che è la trombolisi endovenosa e/o la trombectomiameccanica ed essere ricoverati in aree di degenza con specifiche competenzeneurologiche ed infermieristiche (Stroke Unit e Stroke Area). A livello regionaletoscano è stata attivata una specifica rete clinica tempo-dipendente con l’obiettivo digarantire a tutti i cittadini equità di accesso alla cura dell’ictus iperacuto in modoappropriato e sostenibile. Grazie a questa organizzazione nel 2018 in Toscanasono stati trattati con trombolisi e trombectomia ben 1312. 383 di questi sonostati trattati in Area Vasta Nord-Ovest di cui 74 presso l’Ospedale Apuane che èl’unico centro accreditato nella provincia di Massa-Carrara con un trend ditrattamenti in notevole aumento nel primo semestre 2019.”

Il dottor Orlandi terminadicendo: che “ l’ictus colpisce anche i giovani. L’ictus giovanile è la malattianeurologica più frequente dopo il trauma cranico. In Toscana ogni anno si verificanocirca 400 ictus prima dei 50 anni di età ma la frequenza è in crescita perché a partiredall’adolescenza si sta osservando un aumento di giovani che fumano, consumanosuperalcolici e usano droghe in particolare anfetamine e cocaina. ALICe(Associazione Lotta all’Ictus Cerebrale) Italia Onlus è una federazione diassociazioni regionali a cui afferiscono 19 regioni italiane fra cui la Toscana. Ha loscopo di migliorare la conoscenza della malattia e la qualità della vita delle personeche ne sono affette e dei loro familiari creando un collegamento con i professionisti ele strutture deputate alla loro assistenza in modo da tutelare il diritto dei cittadini aricevere livelli di assistenza adeguati ed omogenei su tutto il territorio. “