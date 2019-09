Una famigliola perfetta! Leonardo Pieraccioni e Laura Torrisi paparazzati a cena insieme

La showgirle il registasono stati pizzicati dal settimanale “” a Roma durante una cena in famiglia tra i due ex e la. Hanno mantenuto rapporti ottimi nonostante la separazione avvenuta nel 2014 e i fan sperano sempre che la coppia possa ricostituirsi. “Alla signora che oggi mi ha detto: “Chissà com’è bella sua figlia… se ha ripreso dalla madre” allego foto del periodo del concepimento! Io sono quello a destra, e se ora vi s’è incrinato il vetro del telefono è perché tanta bellezza in un colpo solo è schiantevole” aveva scritto ad inizio estate il regista parlando della sua ex.

Lei sui social mostra il suo lato materno e quello sexy con commenti mai banali e sempre discreti. Qualche giorno fa per l’inizio della scuola aveva dedicato uno scatto alla figlia Martina: “In bocca la lupo stellina mia, che sia un anno pieno di soddisfazioni”. La bambina, oltre che bellissima, è anche ironica e simpatica e papà Leonardo riempie il suo profilo di aneddoti e battute. A cena fuori tutti e tre insieme, come si vede nelle foto, sono una famigliola perfetta.