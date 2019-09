Blue Whale, il gioco del suicidio

Blue Whale, ilè un falso allarme o realtà? Se ne parlerà oggi al convegno "", organizzato dal presidente dell'Osservatorio Violenza e Suicidio, Stefano Callipo alla, Palazzo San Macuto. Il convegno vuole fare chiarezza sul fenomeno nato sul Web in Russia e che spingerebbe i giovani al suicidio. Numerosi i relatori, tra i quali il giudice Valerio de Gioia e Gian Ettore Gassani Presidente dell'AMi, oltre a diversi esponenti del mondo scientifico. Tradotto dall'inglese -"Blue Whale", noto anche come "", è un fenomeno dirisalente al 2016 che si afferma esista in diversi paesi.