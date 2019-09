Ecco Jessica Kahawaty, la bellissima modella australiana con l'Inter nel cuore

"Non dimentico la prima volta in cui ho visitato il Libano: ero piccola, privilegiata, e ricordo quei bambini per strada. Perché nessuno li aiutava? Così decisi che da grande avrei fatto qualcosa: ho studiato diritto internazionale umanitario e ora uso i social network per raccontare fatti di cui non si parla e trovare fondi per ong internazionali".

L'Inter di Antonio Conte ha una tifosa in più: la modella australiana di origini libanesi. La 31enne nata a Sidney, infatti, era presente ieri sera sugli spalti del Meazza per l'esordio, amaro, in Champions League dei nerazzurri contro lo Slavia Praga. Jessica è una modella internazionale, filantropa e ambasciatrice di campagne per i diritti umanitari con una passione sfrenata per l'. Jessica ha compiuto 31 anni qualche giorno fa ed è stata uno dei volti scelti dal club di viale della Liberazione per la campagna "" lanciata dalla società e che sta raccogliendo tanti consensi. La Kahawaty è un personaggio molto influente nel suo paese e nel 2012 è stata eletta Miss mondo Australia ed è stata anche finalista di Miss Mondo.Jessica è nata in Australia ma non ha affatto dimenticato le sue origini libanesi e in un'intervista recente a Vogue ha parlato così della città natale dei suoi genitori:

Jessica ha molto seguito sui social network con oltre 900.000suche non perdono tempo per commentare le sue tante foto postate in pose sensuali a mai volgari che hanno letteralmente rapito i suoi seguaci. Questa sua passione per l'Inter farà crescere sicuramente i suoi fan e le farà ottenere tantissimi altri consensi in Italia e nel mondo tra i tifosi nerazzurri ma non solo dato che la sua bellezza non ha né colori, né squadra.