Lo fanno al parco giochi nell'area bimbi! Denunciati focosi coniugi 48enni

Forse non immaginavano che, a quell'ora, qualcuno li avrebbe potuti vedere. Oppure non hanno saputo contenere la passione che, evidentemente, li ha travolti in un parco in piena città. Hanno un rapporto, in unper bambini. È accaduto questa notte, intorno all'una, trae piazza Roma, nelle vicinanze di numerose abitazioni a. Così, una coppia di focosidi 48 anni, un artigiano e un'insegnante, sono stati denunciati per atti osceni dopo essere stati scoperti a consumare il rapporto in un'area attrezzata per i più piccoli, nella città lombarda.Per circa venti minuti, infatti, la coppia avrebbe continuato anonostante si trovasse in uno spazio pubblico. I due prima si erano appartati nella "" dei bambini, per poi trasferirsi su una panchina nell'area giochi. A notare il fatto, gli abitanti del quartiere e diversi passanti, che hanno chiamato subito i carabinieri. La scena è stata ripresa anche dai sistemi di sicurezza e di videosorveglianza della zona.