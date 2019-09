Oversight Board, ecco i giudici : nasce la censura di Facebook

"Uno dei progetti più importanti a cui ho lavorato negli ultimi due anni è l’istituzione di un Consiglio di supervisione indipendente, a cui gli utenti possono fare appello riguardo a quali contenuti possono essere ammessi nei nostri servizi"

"La libertà di espressione è un diritto fondamentale. Facebook cerca di dare alle persone una voce, così da connettersi, condividere idee ed esperienze e comprendersi l'uno con l'altro. La libertà di espressione è sovrana, ma ci sono momenti in cui i contenuti possono essere in contrasto con autenticità, sicurezza, privacy e dignità. Alcune forme di libera parola possono mettere a rischio l'abilità di altre persone di esprimersi liberamente. Quindi bisogna trovare un bilanciamento"

Si chiamaed è il nuovo tribunale di, nonché sistema di. Già, la piattaforma ha annunciato la nascita della sua "Corte d'Appello" che deciderà sullae i contenuti (da cancellare) sul social network. Quelli sgraditi, non politically correct o che violano le famigerate condizioni d'uso, saranno spazzati via, con un click.Il fondatore e ceoha comunicato la rivoluzione con un lungo post sul proprio profilo Fb, dichiarando guerra all'hate speech e prospettando, appunto, una stretta sulla libertà d'espressione sulla rete sociale., scrive l'ad, prima di introdurre l'Oversight Board, nella cui presentazione si legge:Una corte "indipendente" fatta inizialmente di undici membri, che dovrebbero però arrivare fino a quaranta (a seconda di quanto sarà la mole di lavoro) e che potranno rimanere in carica per un massimo di nove anni. Saranno loro, in attesa di conoscerli – se mai li si conoscerà... - idi Facebook.