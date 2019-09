Crescono del 4% i morti sul lavoro stranieri negli ultimi due anni

“Negli ultimi due anni le vittime sul lavoro straniere sono cresciute del 4%. Passando dal 14,5 al 18,3% del totale delle morti bianche in Italia”. Questa la variazione registrata tra il primo semestre 2017 e il primo semestre 2019 dall’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro Vega Engineering di Mestre. Una tendenza preoccupante quella confermata dai dati elaborati dall’Osservatorio mestrino, che diventa ancor più significativa se confrontata con i dati di qualche anno fa.

“Stando al nostro rapporto triennale (2011-2013, pubblicato nel 2014) le vittime straniere nel nostro Paese oscillavano tra l’11 e il 13%. Quindi - spiega Mauro Rossato, Presidente dell’Osservatorio Vega Engineering - l’incremento della mortalità appare oggi ancor più rilevante e preoccupante”.

Ciò significa che l’emergenza si amplifica e si fa sempre più complessa nella Penisola. Perché è evidente a tutti che le morti sul lavoro in Italia coinvolgono anche sempre più stranieri. “Una questione che dovrebbe preoccupare - aggiunge l’Ing. Rossato - e far riflettere soprattutto chi si occupa di sicurezza sul lavoro, di formazione”. Ci sono nuove richieste, insomma, che attendono una risposta con urgenza. E se rimarranno inevase incideranno molto sull'emergenza morti bianche nel nostro Paese.

“Del resto, da tempo in Italia si lavora su più fronti e con successo in nome dell’integrazione, del dialogo multiculturale. Auspichiamo, dunque, - conclude il Presidente di Vega Engineering - che lo stesso entusiasmo contamini anche la sensibilizzazione per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro. Soprattutto considerando che in Italia parla ormai straniero un’impresa su 10”.