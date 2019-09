Venezia, barca finisce su diga : 3 morti, vittima pilota Fabio Buzzi

Nello schianto sono deceduti anche due campioni di motonautica britannici. In gravi condizioni un altro pilota italiano,. Tre persone sono morte e una quarta è rimasta ferita in un incidente nautico avvenuto a Venezia. Secondo le prime informazioni riferite dai Vigili delfuoco, uno scafo offshore sarebbe finito contro la diga di San Nicoletto, in località Lunata, e nello schianto 3 occupanti della barca sono morti.

Tra le vittime il progettista e pilota motonautico Fabio Buzzi, detentore di numerosi record nell'offshore. Lo ha riferito all'Ansa Giampaolo Montavoci, campione del mondo di motonautica e presidente della commissione nazionale offshore e endurance. Buzzi stava tentando il record della Venezia-Montecarlo. Le altre due vittime, ha riferito sempre Montevoci, sono due piloti inglesi - non si conoscono al momento i loro nomi - Ferito gravemente nell'incidente un altro pilota italiano, Mario Invernizzi, trasportato in ospedale.