Matteo Renzi, la nuova sfida sarà 'Italia Viva'

L'ex premier da Vespa: "Niente politichese. Vogliamo parlare a quella gente che ha voglia di tornare a credere nella politica. Ieri ho chiamato per la prima volta Di Maio, mi ha fatto un po' effetto". "Il nome della nostra nuova sfida sarà 'Italia Viva'". Così, conversando con, al suo arrivo a Porta a porta. "Il Governo non ha problemi. Lo abbiamo fatto apposta per dare lunga vita al Governo" aggiunge Renzi che precisa:"Il tema è non fare una cosa politichese e antipatica, noiosa. Vogliamo parlare a quella gente che ha voglia di tornare a credere nella politica". E: "Il partito novecentesco non funziona più. C'è bisogno di una cosa nuova, allegra e divertente",