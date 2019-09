Incidente domestico... fa manovra con la Porsche e rischia di perdere la gamba

Si è ferito a una gamba mentre faceva manovra con la sua macchina e l'incidente, avvenuto a casa sua, poteva avere conseguenze molto gravi. È accaduto ieri pomeriggio, a Baone, in provincia di Padova, dove un assicuratore di 58 anni si è fatto male mentre era seduto al volante della sua, quando l'auto era ancora parcheggiata nel suo garage.Secondo quanto riportato da Today, l'uomo, dopo aver messo in moto il veicolo, aveva ancora il piede fuori dalla vettura, ma la Porche ha iniziato a muoversi con la portiera aperta, la quale ha sbattuto contro lo stipite del box e si è chiusa contro la gamba del proprietario, schiacciandogli l'L'uomo è stato subito preso in cura dal personale 118 ed è stato trasportato in elicottero a Padova, dove è stato sottoposto a un. Inizialmente sembrava fosse necessario amputare l'arto, ma i medici sono riusciti a evitare questa opzione. A casa del 58enne, oltre i sanitari, sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno ricostruito la dinamica di quanto avvenuto