Le monete da due euro? Se in edizione limitata possono valerne 2mila

Se avetein tasca, fate attenzione prima di usarli per un caffè al bar o per una bottiglietta d’acqua. Perché? Perché potrebbero valere più di due euro. Già, leinpossono valere mille volte tanto, anche più di 2mila euro appunto. A dirlo è il portale di numismatica Flooxer Now , che ha stilato ladelle monete da due euro più preziose messo in commercio dal 2004 a oggi. Il loro prezzo? Da una quindicina, fino aiLe menosono quelle spagnole (del 2009 per il decimo anniversario dell'istituzione dell'Unione Economica e Monetaria dell'Ue) e quelle maltesi del 2011, per ricordare le elezioni del 1949: due monete che si aggirano sui 15-20 euro.Prima di arrivare ai 2mila delle monete da due euro di Monaco 2007 – per i 25 anni della morte dell’attrice Grace Kelly – ecco gli esemplari a 100-200 euro di San Marino e quelli da 300 euro del Vaticano, rispettivamente del 2004 e del 2005. Quindi, se vi trovate per mano i due euro, guardateli per bene prima di spenderli. Perchè potreste trovavi per le mani una piccola fortuna.