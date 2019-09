Taylor Mega e il bacio passionale con un’ex di Uomini e Donne

E si torna a parlare di Taylor Mega. La bella influencer ex dell'e anche nella Casa del, dove era entrata per qualche giorno per stuzzicare gli inquilini, per tutta l’estate ha deliziato i suoi numerosi follower (sono quasi 2 milioni) con foto ma l’ultima bomba di gossip riguarda la sua. Che continua a essere molto chiacchierata.Se, infatti, solo pochi giorni fa ilsosteneva che Taylor avesse trovato un fidanzato di origine spagnolo, ecco che adesso lo stesso magazine lancia un’altra “”. Nel dettaglio, dopo l’uscita del gossip sul presunto nuovo compagno, Taylor aveva fatto sapere di essere “”. Ora, però, citando il titolo di Nuovo, spunterebbe una “” tra l’altro conosciuta al pubblico di Maria De Filippi.Riccardo Signoretti, il direttore della rivista Nuovo, ha infatti mostrato in anteprima sul suo profilo Instagram l’ultima paparazzata che vede protagonista. Si tratta di una fotografia ‘rubata’ che mostra un bacio passionale tra l’esplosiva influencer e un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Signoretti anticipa così le foto esclusive e l’articolo del nuovo numero del magazine in edicola.

“Taylor Mega non smette di stupire – si legge nella didascalia del post – Sul settimanale Nuovo, in edicola giovedì, tutti i segreti e le foto esclusive della sua nuova storia d’amore con una bellissima ragazza mora, già vista a Uomini e Donne”. Questo il post di Signoretti che accompagna lo scatto in cui si vede l’influencer baciare un’ex corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi.Non è data sapere l’identità dellain questione ma molti utenti scommettono che la bella mora ritratta con Taylor potrebbe essere. Ma è solo un’ipotesi dei fan perché non ci sono certezze e, almeno da questa foto, è difficile identificare la ragazza. Alla vista di questo scoop, però, gli utenti si sono divisi. Per molti, infatti, qualcosa non torna: ritengono che la paparazzata sia stata studiata a tavolino.